Le championnat de Belgique de pétanque à boules carrées se déroule à Suxy: "Au début, les gens ont dit que c'était un truc de kermesse"

Une compétition assez particulière se déroule ce dimanche dans le petit village gaumais de Suxy (près de Chiny). Il s'agit du championnat de Belgique de pétanque à boules carrées. L’intitulé pourrait prêter à sourire, mais les inscriptions lancées en mai ont affiché complet en seulement 2 jours. Un championnat vraiment pas comme les autres.

Notre pays regorge d’idées créatives et parfois surréalistes. Ce sera encore le cas ce dimanche en Gaume.

Nicolas Dansart, membre du Pétanque Club Boules Carrées Suxy présente la discipline: "On remplace les boules en métal par des cubes en bois et après, on applique les mêmes règles. On joue sur du tarmac. Cela donne lieu à des scènes cocasses car la boule en bois a tendance à rebondir."

L'incertitude des rebonds, voilà ce qui vient pimenter les parties. Si beaucoup compte sur la chance, il existe de vrais champions qui ont élaboré des techniques. Une compétition qui a d'ailleurs très vite dépassé les frontières de la province de Luxembourg. "Les gens ont ri et ont dit que c'était un truc de kermesse avec les gens du village. Mais depuis le début, on a des gens qui viennent de Flandre et de Bruxelles, de la région de Namur, Dinant, etc.", ajoute Nicolas Dansart.

Il y a de plus en plus de Français, Néerlandais et Luxembourgeois. Des simples amateurs aux grands champions qui reviennent chaque année, mot d'ordre: la décontraction. "La devise du club est par "humour du sport". C'est sérieusement pas sérieux", conclut Nicolas Dansart.

Au total, 112 doublettes s'affronteront ce dimanche dans cette version de la pétanque, un rien surréaliste à la belge.