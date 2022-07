Les vents violents et les fortes pluies provoqués par le typhon Chaba ont déraciné des arbres et provoqué des inondations dans les provinces de Guangdong et de Hainan, dans le sud de la Chine. Formé dans la partie centrale de la mer de Chine méridionale, le typhon Chaba a touché terre dans le Guangdong samedi après-midi