Argentine: Silvina Batakis, nouvelle ministre de l'Économie

(Belga) Silvina Batakis, une économiste de 53 ans, ex-ministre de l'Économie de la province de Buenos Aires et membre du courant péroniste (gauche) argentin, a été désignée dimanche nouvelle ministre de l'Économie, après la démission surprise samedi de Martin Guzman

Le président Alberto Fernandez (centre-gauche) a désigné Silvina Batakis, "une économiste renommée qui a assumé ce rôle dans la province de Buenos Aires entre 2011 et 2015", a annoncé la porte-parole de la présidence sur son compte Twitter. Le chef de l'État avait, toute la journée de dimanche, mené des consultations pour trouver un remplaçant à Martin Guzman, artisan de l'accord en mars sur la restructuration de la dette argentine conclu en mars dernier. Guzman, salué pour avoir évité à l'Argentine, 3e économie d'Amérique latine, un défaut de paiement, était partisan d'une évolution en douceur vers l'équilibre budgétaire. Mais il était régulièrement mis en cause par l'aile gauche de la coalition gouvernementale "Frente de Todos", la frange péroniste incarnée par la toujours influente Cristina Kirchner, vice-présidente du pays (et cheffe de l'Etat de 2007 à 2015). Silvina Batakis était, dans l'importante province de Buenos Aires (15 millions d'habitants), la ministre de l'Économie du gouverneur alors, Daniel Scioli, un ancien vice-président de l'ancien chef de l'État Nestor Kirchner, et proche de Cristina. La nomination de Batakis apparait à ce titre comme un signal du poids croissant du camp kirchnériste dans la coalition de centre-gauche au pouvoir à Buenos Aires. Outre les engagements vis-à-vis du FMI, qui visent à un retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2025 (contre un déficit de 3% du PIB en 2021), Silvina Batakis va être confrontée à une inflation chronique qui a eu raison de son prédécesseur, à 29,3% sur les cinq premiers mois de 2022, et 60,7% sur les douze derniers mois. (Belga)