Prévisions météo: éclaircies, champs nuageux et pluie fine se relaieront cette semaine

Voici les prévisions complètes de l'IRM (l'Institut Royal Météorologique). Aujourd'hui, le temps sera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, nous prévoyons davantage de champs nuageux, d'abord sur l'ouest, et ensuite aussi sur le reste du territoire. Le risque d'averse restera toutefois limité. L'après-midi, le temps deviendra à nouveau généralement ensoleillé à la côte. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et localement 23 ou 24 degrés dans le

centre ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest.

Lundi

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, avec des minima autour de 6 degrés en Hautes-Fagnes, de 11 degrés dans le centre et de 14 degrés au littoral. Le vent sera faible, d'abord de secteur nord-ouest,

puis de direction variable.

Mardi

Demain, la journée débutera sous de belles éclaircies. Le réchauffement diurne favorisera ensuite la formation d'un ciel plus nuageux, puis quelques petites averses pourront se produire de manière isolée. Après une

matinée assez fraîche, les températures remonteront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest, parfois modéré en cours de journée.

Mercredi, le réchauffement diurne favorisera à nouveau la formation de nuages plus nombreux en cours de journée, mais le risque d'averses restera limité. Les maxima varieront entre 17 et 22 degrés sous un vent

faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest.

Jeudi, une zone nuageuse un peu plus structurée descendra des îles Britanniques et de la Mer du Nord. Quelques petites pluies ou averses se propageront sur le pays à partir du littoral. Un vent modéré de nord à nord-ouest maintiendra les maxima entre 17 et 22 degrés.

Vendredi, retour d'un temps plus sec mais le ciel restera encore assez nuageux. Une petite averse résiduelle sera encore possible. Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés avec un vent faible à modéré de nord-ouest.

Samedi, le temps sera agréable avec des éclaircies et des passages nuageux. Le risque d'averses sera faible. Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés. Le vent de nord à nord-ouest restera assez discret.

Dimanche, le temps sera calme avec assez bien de nuages et parfois quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés.