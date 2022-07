Tensions sociales chez Brussels Airlines: la direction annule près de 700 vols cet été pour éviter des grèves

La compagnie aérienne Brussels Airlines a annoncé ce lundi qu'elle annulerait encore plus de vols afin de satisfaire, à court terme, la demande des syndicats d'alléger la charge de travail. Désormais, ce sont 675 vols qui vont passer à la trappe durant ces deux mois de vacances scolaires alors que dans un premier temps, seuls 148 vols devaient être annulés en juillet. La direction ajoute qu'il est "commercialement impossible" pour elle de procéder à d'autres suppressions.

Nous espérons écarter ainsi définitivement toute action ultérieure

Direction et syndicats se retrouvaient ce lundi après les trois jours de grève des 23, 24 et 25 juin. Le personnel dénonce une charge de travail trop importante. "Aujourd'hui, nous rencontrons clairement la demande des syndicats. Nous espérons écarter ainsi définitivement toute action ultérieure et donner une garantie réelle à nos passagers", commente la direction ce lundi.

La quantité des vols supprimés en juillet et août correspond environ à 6% du schéma de vol de Brussels Airlines. Les mesures représentent un manque à gagner de 10 millions d'euros, soit un montant similaire à la première estimation de la perte occasionnée par la grève de trois jours.