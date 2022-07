Coup d'envoi pour la construction des installations des futurs drones MQ-9B à la base aérienne de Florennes

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a posé lundi la première pierre - en fait lancé le forage d'un puits des fondations - du futur complexe destiné à abriter, sur la base aérienne de Florennes, les drones MQ-9B SkyGuardian, des engins capables de voler durant près de 40 heures à 40.000 pieds (plus de 13 km d'altitude).

Coiffée d'un casque de chantier jaune vif, la ministre a donné le coup d'envoi de la construction de cette infrastructure "moderne" et "durable" d'un coût de 25,7 millions. Elle devra accueillir quatre - et à terme six - de ces "Remotely Piloted Aircraft" (RPA), construits par la société américaine General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI). Le coût initial de cet achat, décidé en 2018, s'élève à 226 millions d'euros, ont indiqué des responsables militaires à l'agence Belga.

Le contrat pour la construction de ce complexe, selon une formule de partenariat public-privé sous la forme d'un "Design, Build & Maintain" (DBM, en français dessiner, construire et entretenir), a été attribué l'an dernier à des entreprises belges: le groupe familial de construction Cordeel et le bureau d'études ARCHIPELAGO AR-TE. Ils avaient présenté la meilleure offre qualité/prix dans une compétition avec deux autres participants.

La construction de ces installations "marque le début d'une rénovation complète de la base" de l'Entre-Sambre-et-Meuse, a expliqué son commandant, le colonel Philippe Goffin, devant un parterre d'invités.

La livraison des nouveaux bâtiments et la rénovation d'un ancien hangar est prévue à la mi-2023 et l'arrivée de premiers MQ-9B début 2024, avec quelques mois de retard sur le calendrier initial.