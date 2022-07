Un laboratoire de cocaïne découvert à Ixelles: plusieurs kilos de drogue saisis, deux suspects arrêtés

À la demande d'un juge d'instruction, trois perquisitions ont été réalisées vendredi à Ixelles, Laeken et Jette par la police de Bruxelles-Ixelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Un laboratoire a été découvert rue Van Aa à Ixelles et deux suspects ont été interpellés à Laeken. Ces derniers ont été inculpés pour des faits de détention illicite et de fabrication de stupéfiants en association. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt vendredi par le juge d'instruction. La police avait obtenu des informations en mars sur l'existence d'un possible laboratoire clandestin.

Une observation a été mise en place et elle a mené à l'identification des 2 suspects. Dans l'habitation perquisitionnée à Laeken, 10.000 euros ont été trouvés cachés derrière une table de nuit. À Ixelles, une partie des stupéfiants était cachée dans un faux plafond. Un total de 4,88 kilogrammes de cocaïne et 3,36 kilogrammes d'un produit destiné à la diluer ont été saisis, ainsi que trois GSM et un véhicule.