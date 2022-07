Des bagages qui s'entassent et des files interminables: comment expliquer le chaos dans des aéroports européens?

Des bagages s’entassent à perte de vue. La pagaille est visible aux aéroports de Montréal, Toronto et Athènes. Difficile pour les voyageurs de retrouver leur valise au milieu du chaos.. On peut voir également ces longues files d’attente à l’aéroport d’Amsterdam. Comment en est-on arrivé là ?

"Pendant la pandémie, on a mis à pied toute une série de personnels. Le problème, c'est que le transport aérien est une chaîne de services. Si les pompiers font grève, l'aéroport est à l'arrêt, si ce sont les douaniers, idem", explique Patrick Anspach, journaliste spécialisé en aéronautique.

Même si on retrouvait du personnel, il faut le former

Le personnel souhaite désormais des horaires plus confortables et un salaire plus adapté à la pénibilité de leur travail. Conséquence : le secteur a bien du mal à recruter. "On cherche partout. Evidemment, les syndicats disent 'Trouvez du personnel' mais on n'en a pas. On ne retrouve plus ceux qui étaient partis pendant la pandémie. Et même si on retrouvait du personnel, il faut le former. Et ça ne se fait pas en un mois", indique Patrick Anspach.

Pour faire face à cette pénurie, l’heure est aux annulations de vols. Amsterdam-Schiphol veut réduire ses capacités de 30% ces trois prochains mois. La compagnie Lufthansa annule 3.000 vols en juillet/août, Brussels Airlines 700 sur la même période. Air Canada et la compagnie scandinave SAS doivent aussi revoir leurs vols à la baisse. Le secteur va devoir trouver des stratégies pour rendre ses emplois attractifs.