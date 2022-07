Des coups de feu éclatent lors d'une parade pour la fête de l'indépendance aux Etats-Unis: au moins 5 morts et 16 blessés

Au moins cinq personnes ont été tuées et seize blessées dans une fusillade survenue lundi dans le nord des Etats-Unis, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon des responsables locaux cités par les médias locaux.Le tireur, suspecté d'avoir ouvert le feu, est en fuite et les festivités ont été suspendues à Highland Park, une ville cossue au nord de Chicago, et dans plusieurs communes alentour, selon la police.

"Nous aidons la police de Highland Park après des coups de feu sur la route du défilé", ont tweeté les services du shérif du comté de Lake. "La fête du 4 juillet est annulée, s'il-vous-plaît évitez le centre de Highland Park", a ajouté la municipalité de Highland Park sur sa page Facebook.

Selon les médias locaux, plusieurs personnes ont été touchées mais aucune source officielle n'a donné de bilan dans l'immédiat.

Brad Schneider, qui représente l'Etat de l'Illinois à la chambre basse du Congrès, était dans cette ville cossue, située sur les rives du Lac Michigan, quand les tirs ont retenti. "Mon équipe de campagne et moi venions de nous retrouver pour le début du défilé, quand la fusillade a commencé", a-t-il tweeté après s'être mis à l'abri.