La circulation des trains perturbée entre Bruxelles et Hal: des bus de remplacement affrétés

"Nous avons pris le train de Ath vers Bruxelles avec un retard de 50 minutes. A 18h50, il s'est arrêté on nous a demandé de descendre. Depuis, tous les trains sont bloqués à Hal vers Bruxelles et vers Tournai", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous.

Le trafic a dû être interrompu vers 18h30 entre Bruxelles et Hal en raison de la présence de personnes sur les voies à hauteur de Ruisbroek. Une heure plus tard, la circulation avait repris sur deux voies et, vers 21h00, les quatre voies étaient à nouveau pleinement en service. Des retards résiduels restent toutefois possibles, a conclu le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.