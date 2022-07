Le TEC Charleroi exploitera deux lignes estivales en juillet et août

(Belga) Le TEC Charleroi exploitera en juillet et août deux lignes vers des destinations estivales de la région de Charleroi: le Centre de délassement de Marcinelle, avec sa piscine en plein air, et l'abbaye d'Aulne à Thuin, a indiqué lundi l'entreprise de transport en commun de Wallonie.

La première est un prolongement en forme de "crochet" de la ligne 21 et sera accessible tous les jours. Quant à la ligne vers l'abbaye d'Aulne, elle fait partie de l'offre estivale du TEC Charleroi depuis plusieurs années. Elle sera accessible les week-ends et les jours fériés de juillet et août. Les deux lignes seront exploitées en "régie", c'est-à-dire avec des bus et des chauffeurs du TEC, a confirmé une porte-parole de l'entreprise. (Belga)