Un stage pour vos enfants en last minute? C'est possible, les inscriptions ont baissé

Si vous n'avez pas encore trouvé de stage pour cet été: ne désespérez pas. Il reste des places. Les associations constatent une baisse des inscriptions de 5 à 20% par rapport aux autres années. Il est vrai que les camps scouts ont repris, mais l'inflation est passée par là également.

Le constat de Dimitri Francis, il est le directeur du Centre de formation sportive, qui organise des stages pour 20.000 enfants jusqu'à 16 ans: "On sort de deux années très compliquée au nveau organisation avec le Covid. On avait des bulles à respecter. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus libres et c'est plus facile pour travailler.

Maintenant, il est clair qu'au niveau du taux de fréquentation du Covid, on a très bien fonctionné. Les parents avaient besoin de se libérer des enfants. Aujourd'hui, on a une baisse de 9% qu'on ne rattrapera pas cet été-ci. C'est dû au coût de la vie, mais également les mouvements scouts. Ils étaient annulés les années précédentes et aujourd'hui ils sont bien heureusement pour eux rouverts."