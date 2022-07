Le chantier colossal du viaduc d'Huccorgne entre Liège et Namur est terminé: "Grâce à la météo, on a pu avancer selon le planning prévu"

Le chantier colossal du viaduc d'Huccorgne sur l'autoroute E42 touche à sa fin. Ce chantier colossal, entamé l'an dernier, s'achève et les voies seront définitivement libres le 27 juillet prochain, avant d'effectuer la rénovation de l'autre pont dans l'autre sens à partir du 7 janvier 2023.

Cette opération périlleuse offre à ce viaduc une cure de jouvence sur plus de 500 mètres de longueur. Le coût de cette rénovation s'élève à 23 millions d'euros subsidiés dans le cadre du plan: "Infrastructures de la Région Wallonne". Ce viaduc supporte chaque jour 60.000 véhicules dans les deux sens. La voie vers Namur a été renforcée pour accueillir tous ces véhicules durant ces travaux qui s'achèvent. La rénovation de l'autre pont dans l'autre sens débutera à partir du 7 janvier 2023.

Damien Minette, chef de projets pour le SPW, se félicite du respect des délais: "Au moment, où on a démonté les poutres existantes et mis de nouvelles poutres on était au coeur de l'hiver et on a essayé plusieurs tempêtes... Quand on a une grue qui soulève des poutres à plus de 60 mètres de haut, forcément les conditions climatiques sont essentielles. On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de vent. De manière générale, on a eu un hiver doux et un beau printemps et on a pu avancer tout à fait correctement pas rapport au planning prévu".