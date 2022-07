Coronavirus: Yves Van Laethem évoque "une campagne de vaccination juste avant l'automne"

L'infectiologue, Yves Van Laethem était l'invité du plateau du RTL INFO 13 heures ce mardi. L'occasion de revenir sur la hausse actuelle des cas de Covid dans notre pays, mais aussi sur les prévisions en la matière.

"Si nous suivons ce qui s'est passé en Afrique du Sud et plus près de nous au Portugal, avec les mêmes variants d'ici 10 à 15 jours, on devrait atteindre le pic de cette vaguelette et diminuer progressivement." En revanche, le niveau ne devrait pas être aussi bas que les étés précédents.

Pour l'instant, il n'y pas d'autres variants

En cause, selon l'expert ? Les festivals, les mouvements liés aux vacances. "Mais comme il n'y a pas d'autres variants à l'horizon pour l'instant, on ne devrait pas avoir de grandes complications cet été."

L'infectiologue conseille aux personnes les plus fragiles de porter un masque dans certaines circonstances ou même de ne pas fréquenter des endroits surchargés.

Certains regardent l'automne avec appréhension, alors sait-on déjà à quoi devrait ressembler l'automne ? "Pour l'instant, il n'y pas d'autres variants. Sans surprise, il y aura une recrudescence du BA.4 ou BA.5 qu'on espère court-circuiter avec une campagne de vaccination juste avant l'automne", conclut Yves Van Laethem.

Une 4e dose de vaccin recommandée

Par ailleurs, le Conseil supérieur de la santé (CSS) a établi sa liste de recommandations pour la prochaine campagne vaccinale. Selon ces recommandations, la quatrième dose devrait être administrée en priorité aux personnes de 65 ans et plus, aux professionnels du secteur des soins de santé et aux cohabitants de personnes à risque, au maximum à la fin du mois de septembre. (En savoir plus)