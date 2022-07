La voiture doit être prête pour partir en vacances: les garagistes croulent sous les demandes de révision

Les Belges ont visiblement décidé de partir en vacances. 90% des Belges seraient même concernés par ces départs. Alors que l'avion reprenait de l'allant, la présence d'un sous-variant du covid-19 et les menaces de grève ont découragé certains. La voiture reprend donc du poil de la bête.

Avec une conséquence: les garagistes sont débordés. En effet, nombreux sont ceux qui se ruent vers leur garage pour se rassurer. "On remarque qu'il y a une forte augmentation de la fréquentation au niveau des entretiens et réparations, ce qui est en lien direct avec les départs", confirme Frédéric Notte, lui-même garagiste. "Ils veulent être sûrs de partir avec une voiture en ordre. Ils nous demandent de vérifier tous les points pour partir en mode safe, ils partent en famille, avec des enfants", précise-t-il ensuite.

Sachez cependant que l'inflation a aussi un impact sur les prix dans les garages. Notamment au niveau du caoutchouc et donc des pneumatiques. "En moyenne, cela coûtait entre 70 et 80€. Là, on arrive quand même à 90€, 100€ hors TVA, par pièce", confirme Frédéric Notte.

70% des vacanciers belges privilégieraient désormais le départ en voiture. Soyez donc prévoyant si vous désirez faire réviser votre véhicule.