Bpost garantit l'emploi et les investissements

(Belga) Bpost a donné mardi des garanties sur l'emploi et les investissements aux syndicats, ont confirmé en fin d'après-midi les syndicats socialiste et libéral.

Les représentants des travailleurs ont rencontré le CEO Dirk Tirez et le directeur de bpost Belgique, Jean Muls. Selon Geert Cools, de l'ACOD (socialiste), la direction a donné des garanties sur l'emploi et les investissements chez bpost en Belgique. "Il n'y aura pas de licenciement sec, l'emploi est garanti." Cette garantie d'emploi vaut pour tous les travailleurs sous contrat actuellement, confirme Luc Tegethoff du VSOA Post. Il évoque "une discussion très constructive". Ainsi, les investissements sont garantis non seulement dans les centres de tri d'Anvers et Charleroi, mais également de Gand, Bruxelles et Liège. Cette garantie court jusque fin 2025. Selon Geert Cools, la direction s'est également engagée à ne pas travailler avec des sous-traitants mais bien des employés ayant un contrat permanent et à ne pas s'aligner sur le mode de fonctionnement de la concurrence en la matière. (Belga)