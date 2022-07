Disparition "inquiétante" à Rebecq: "grand déploiement de policiers avec un hélicoptère" pour retrouver Frédéric

"Grand déploiement de policiers place de Rebecq", signale un témoin ce mardi soir à 19h via notre bouton orange Alertez-nous. "Un hélico et plusieurs combis de police sur la place. Des policiers armés et chien", confirme une autre personne un peu plus tard.

"Depuis une heure, un hélicoptère de la police survole les terrains arrière en volant très bas à Quenast", affirme déjà Olivier un peu avant 17h.

La police fédérale confirme avoir envoyé un hélicoptère sur place "en appui à la police locale", sans donner plus de précisions.

D’après le bourgmestre de Rebecq, ce déploiement policier fait suite à une "disparition inquiétante".

Avis de recherche diffusé par la police

A 20h30, la police a diffusé un avis de recherche à la requête du parquet de Nivelles. L'homme qui a disparu s'appelle Frédéric Gonzalez Moradiellos. L'individu âgé de 35 ans a quitté son domicile situé rue du Petit-Bruxelles à Rebecq. Depuis, il ne s'est plus manifesté, indique la police.

Frédéric est de corpulence sportive et mesure 1m70. Il a de courts cheveux foncés. On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition.

La police demande à Frédéric de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez vu Frédéric ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.