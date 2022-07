Le ministère néerlandais de la Defense se dote d'un nouveau jet VIP, un G650

(Belga) Le ministère néerlandais de la Défense prendra livraison l'an prochain d'un nouvel avion de transport gouvernemental, un Gulfstream 650, un appareil capable de parcourir près de 13.000 kilomètres sans escale, a-t-il annoncé mardi.

Cet avion d'affaires haut de gamme remplacera un Gulfstream IV âgé de 35 ans et victime de nombreux soucis techniques au cours des dernières années. Il atteignait la fin de sa durée de vie. Il s'agira d'un avion de seconde main, qui a effectué son premier vol en 2015 et compte quelque 2.000 heures de vol à son actif a précisé la Défense néerlandaise dans un communiqué. Le ministère a ajouté avoir opté pour un appareil d'occasion "en raison d'une disponibilité garantie et d'un coût d'achat moindre". Le nouvel avion peut voler plus loin et transporter plus de passagers que l'ancien Gulfstream. Le G650 emmènera en mission des responsables gouvernementaux (ministres et secrétaires d'Etat) ainsi que de hauts fonctionnaires et des militaires de haut rang. Le Gulfstream G65 est le plus rapide des jets privés à long rayon d'action, capable de voler à la vitesse de Mach 0,85 (1.049 km/h) à plus de 51.000 pieds (15.500 m) d'altitude, avec un rayon d'action de 7.000 milles nautiques (12.964 km) sans escale. Le ministère de la Défense a assuré que cet achat faisait suite à un besoin exprimé depuis 2019. (Belga)