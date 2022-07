Le rouble perd 10% de sa valeur face au dollar et à l'euro

(Belga) Après des mois de hausse, le rouble russe s'est effondré à la bourse de Moscou. La monnaie russe a perdu près de 10% de sa valeur face au dollar et à l'euro mardi. Selon l'agence de presse russe RBC, la perte de valeurs sur les trois derniers jours de bourse atteint même 20%.

À la clôture des marchés, un dollar coûtait 61 roubles tandis qu'un euro valait 63 roubles. Le rouble s'est nettement affaibli depuis mai même si sa valeur est toujours plus élevée qu'avant l'invasion russe en février. La monnaie était devenue beaucoup plus chère en raison des restrictions massives imposées sur le commerce des devises et des sanctions occidentales contre Moscou, qui ont fait chuter les importations russes. En conséquence, la demande d'euros et de dollars en Russie a également diminué. Selon les experts, la chute du rouble est due à l'assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale russe. En outre, les importations russes ont légèrement augmenté récemment. (Belga)