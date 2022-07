J-1 avant le Tour de France à Binche - Jean-Marie ne raterait ça pour rien au monde: "On a réservé notre gîte en octobre"

Entre 60.000 et 70 000 personnes sont attendues ce jeudi matin dans les rues du centre-ville de Binche pour le départ de la 6ème étape du Tour de France entre Binche et Longwy. Les rues sont parées de jaune. Et les demandes à l'office du Tourisme sont nombreuses depuis plusieurs semaines et s'accentuent ces derniers jours : Où se mettre pour voir les coureurs passer ? A quelle heure peut-on voir la caravane ? A quelle heure les coureurs prennent-ils le départ ?

Les fans de cyclisme commencent à arriver, comme Jean-Marie Gobert, de Jalhay. Il a loué un gîte à Trivières pour trois jours, une réservation qu’il a fait en octobre de l’année dernière. Sa passion : le Tour de France, toutes les pièces de sa maison sont consacrées au Tour : "Je vais du timbre-poste à la machine".

En vrai supporter, il planifie aussi ses vacances en fonction du Tour de France et suit quelques étapes chaque année.

"Je peux représenter chaque année du Tour de France… L’année où le Tour est parti de Verviers, j’ai proposé à la ville d’organiser une exposition, cela ne s’est pas fait… Mais la passion va jusque-là quoi, j’aime bien montrer ce que j’ai", a-t-il confié. Ce jeudi, il sera près de la ligne de départ.