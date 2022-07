Intoxication dans un camp scout à Beauraing: voici les règles à respecter pour conserver ou transport de l'eau potable

A Beauraing, un camp scout a dû être écourté en raison d'une intoxication. L'eau potable pourrait en être la source. Quelles sont les règles pour transporter cette eau et la conserver sur les lieux de camps ou de stage? Un conseiller scientifique chez Aquawal donne quelques éléments de réponse.

L’eau est une matière vivante. C’est le premier élément à garder à l’esprit ! Si elle stagne, chauffe ou reste au soleil… les bactéries prolifèrent. "Il faut savoir que l'eau n'est pas stérile de base. Il y a des bactéries dedans, mais qui ne posent pas de problème, qui ne causent pas de maladie. Ces bactéries se développent au fur et à mesure, déjà s'il y a une contamination extérieure. Typiquement si des contenants n'ont pas été désinfectés au préalable, ce qui est parfois le cas", développe Cédric Prevedello, conseiller scientifique chez Aquawal.

Il est donc possible de la conserver dans des récipients désinfectés. Mais il faut la consommer rapidement. "Dans les 24 à 48 heures, c'est bien. Plus, c'est toujours possible, mais alors c'est un récipient fermé et au frigo, car ça permettra de ralentir très largement le développement bactérien. En tout cas, pas au soleil. Je pense que c'est la base", poursuit Cédric Prevedello.

Autre conseil pour éviter une contamination : toujours vérifier la température de l’eau, qu’elle sorte d’un contenant ou même directement du robinet. "C'est un indicateur, car ça montre le temps de stagnation de l'eau. L'eau qui stagne, quand elle est proche d'une source de chaleur comme dans une habitation, elle a l'occasion de se réchauffer. Et qui dit réchauffement, dit développement bactérien. Donc la température est un bon indicateur", souligne le conseiller scientifique chez Aquawal.

Même si l’eau doit être portée à ébullition pour cuire des pâtes, par exemple, il est recommandé de la prendre fraîche au départ.