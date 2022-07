Utiliser de la bave d'escargot pour "rajeunir la peau" séduit de plus en plus: mais est-ce réellement efficace?

La bave d'escargot est de plus en plus utilisée dans des instituts de beauté sous forme de crème pour les soins du visage. "Je fais ça une fois par mois. C'est doux et très bon pour la peau", nous confie une cliente. Sous forme de crème, la bave d'escargot agit sur la peau. Sans odeur particulière, elle aurait un effet anti-âge. "Ça rajeunit la peau parce qu'il y a beaucoup de collagène et des allantoïdes. C'est anti-rides", assure Ellen Van de Wijgaert, esthéticienne. Le prix moyen d'un soin à base de bave d'escargot est de 65€. En boutique, un pot coûte environ 40€.

Une question se pose néanmoins: où ces crèmes sont-elles fabriquées ? Direction la Drôme en France. Des dizaines de milliers d'escargots y sont élevés et choisis pour leur bave prisée par les marques de cosmétiques. "On parle d'un mucus avec beaucoup de viscosité, beaucoup de protéines intéressantes et régénérantes pour la peau", indique Patrice Lambert, héliciculteur et fondateur de la ferme aux escargots.

La bave d'escargot récoltée dans cette ferme est-elle vraiment bénéfique pour notre peau ? Que le plan scientifique, aucune étude ne l'a démontré. "C'est non seulement 'inefficace' mais également potentiellement irritant et allergisant. Ça fait bien de dire 'bave d'escargot', ça fait biomania. Ça interroge les gens. Donc c'est potentiellement vendeur", estime Dominique Tennstedt, dermatologue. En 2019, le marché de la cosmétique bio a représenté 2,8 milliards d'euros en Europe.