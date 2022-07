Crise au sein du gouvernement britannique - Un nouveau ministre britannique démissionne

(Belga) Le ministre britannique chargé du Pays de Galles, Simon Hart, a démissionné à son tour du gouvernement Johnson, mercredi soir, au lendemain du retrait des ministres de la Santé, Sajid Javid, et des Finances, Rishi Sunak, qui ont claqué la porte mardi, et du ministre du Logement, Michael Gove, limogé mercredi soir.

"J'espérais désespérément pouvoir éviter d'écrire cette lettre, mais il semble malheureusement qu'il n'y ait plus d'autre option que de démissionner", a notamment écrit M. Hart dans sa lettre de démission à Boris Johnson. "Mes collègues ont fait tout leur possible, tant en privé qu'en public, pour vous aider à redresser la barre, mais j'ai le regret de vous dire que nous avons dépassé le point de non-retour", a-t-il ajouté. M. Hart faisait partie du groupe de ministres qui a invité, plus tôt dans la journée, le Premier ministre Johnson à quitter ses fonctions. (Belga)