Trois spectacles belges au programme du festival de théâtre d'Avignon

Organisé du 7 au 26 juillet dans l'ancienne Cité des papes, le prestigieux festival français proposera 46 spectacles de théâtre, mais aussi de danse et de performance, deux expositions, 30 lectures, 70 débats, 32 projections, pour un total de 400 rendez-vous, dont 270 levers de rideau. Au programme, sont notamment prévues les créations belges "Futur proche" de Jan Martens, "Flesh" de Sophie Linsmaux et Aurélio Mergola, et "One Song" de Miet Warlop. Le chorégraphe Jan Martens prendra possession de la mythique Cour d'honneur du Palais des papes les 19, 20, 21, 23 et 24 juillet, pour "Futur proche", une danse rythmique interrogeant la capacité à changer de société, de corps, de pensée, à l'heure du réchauffement climatique et de la pandémie. Avec "Flesh", le théâtre non-verbal, au burlesque grinçant des artistes Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola de la compagnie Still Life se produira du 18 au 20 et du 22 au 25 juillet dans le gymnase du lycée Mistral. Le spectacle "One Song" de Miet Warlop, métaphore d'une société miniature mais universelle, sera à voir du 8 au 9, puis du 11 au 14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph. D'autres artistes belges présenteront leurs œuvres lors du festival OFF 2022. Le théâtre des Doms fêtera notamment ses 20 ans avec 14 spectacles, tandis que le théâtre des Halles accueillera la création "Le Facteur cheval ou le rêve d'un fou" avec Pierre Pigeolet dans une mise en scène d'Alain Leempoel.