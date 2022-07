Atteint de myopathie, Fabian va faire un voyage musical d’un an avec sa famille à travers l’Europe: "C’est maintenant ou jamais"

C'est un projet un peu fou que s'est lancé une famille de Boignée (Sombreffe) en province de Namur : un voyage musical d’un an. Fabian, le papa atteint de myopathie, une maladie qui touche les muscles, est pressé de faire ce trip en famille.

Fabian Leduc, son épouse Mélanie et leurs 4 filles, vont s'élancer le 4 septembre pour un voyage d'un an pas comme les autres : un voyage musical à travers l'Europe.

Ce trip musical, la famille tient absolument à le faire cette année.

Fabian souffre d'une myopathie desmine : "Je perds la force au niveau des jambes et des bras, et donc mon équilibre est mauvais et je vois qu’effectivement la maladie gagne du terrain".

Cette maladie paralyse progressivement ses muscles. "Plus tard, j’ai l’impression que j’aurai du mal à monter et descendre d’un véhicule, de profiter et bouger plus facilement, donc c’est maintenant ou jamais".

On chante, on danse tout le temps en famille, dans la voiture, dans la cuisine

A bord de son motor-home, en tractant une petite caravane remplie d'instruments de musique, la petite famille va sillonner les routes d'Europe à la rencontre de musiciens de rue. L’objectif est de réaliser des enregistrements musicaux qu'ils partageront via leur chaine YouTube et les réseaux sociaux.

"La musique, c’est un peu notre quotidien. On chante, on danse tout le temps en famille, dans la voiture, dans la cuisine, on nettoie, on chante. C’est un peu ça le projet. Pendant un an, sur les routes… On the road quoi", sourit Mélanie, la maman.

Pour financer ce voyage, Fabian a réparé et accordé 12 pianos qui sont mis en vente. Le départ est en principe prévu le 4 septembre avec les quatre filles âgées de 4 à 14 ans, pour un périple de 12.000 km. Ils vont notamment passer par la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, les pays de l’Est et le Maroc.

L'adresse YouTube pour suivre ce périple : Family Music on the road.