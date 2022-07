Importante fuite de gaz à Châtelet: plusieurs habitations évacuées

Une importante fuite de gaz provenant d'une maison habitée a été détectée jeudi matin rue Léopold Wautier à Châtelineau, une section de Châtelet, ont indiqué les pompiers hennuyers et l'opérateur de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel Ores. Le quartier a été évacué par mesure de sécurité. La situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre, selon Ores.

"Il a été décidé, par mesure de sécurité, de faire évacuer les deux rues concernées par la fuite de gaz", soit les rues Léopold Wautier et de Gilly à Châtelineau, a indiqué Michel Mean, porte-parole des pompiers. "Le trafic ferroviaire a également été interrompu non loin de là, notamment sur la voie de marchandise, car Ores rencontrait des difficultés à accéder à la source pour couper l'alimentation en gaz."

"La fuite provenant d'une maison habitée, nos équipes ont procédé à la mise en sécurité du quartier", ont poursuivi les services d'Ores. "Il y a ensuite eu une concertation avec les pompiers et la SNCB pour la reprise du trafic ferroviaire. Notre personnel attend actuellement la dissipation de la poche d'air de gaz pour pouvoir effectuer les réparations définitives", a conclu le gestionnaire du réseau de distribution. La circulation des trains, interrompue peu avant 11h00 entre Tamines et Charleroi-Sud, a repris vers 12h30.