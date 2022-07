Découverte d'un corps sans vie à Molenbeek: une enquête ouverte pour assassinat

"Le procureur du roi a requis un juge d'instruction du chef d'assassinat", a communiqué ce jeudi après-midi le parquet de Bruxelles, au sujet de la découverte mercredi matin d'un corps sans vie dans une voiture, rue de la Sérénade à Molenbeek-Saint-Jean.

"Le 6 juillet 2022 dans la matinée, les services de police ont été appelés pour un corps sans vie dans un véhicule à Molenbeek-Saint-Jean. Le parquet de Bruxelles, avisé des faits, a ordonné les premiers devoirs d'enquête afin de déterminer les causes exactes du décès de la victime", a expliqué le parquet.

"Le procureur du roi a requis un juge d'instruction du chef d'assassinat. Plus tard dans la journée, le procureur du roi est descendu sur les lieux avec le juge d'instruction, le médecin légiste, l'expert balistique et le labo de la Police Judiciaire Fédérale. Une autopsie sera réalisée dans les jours à venir afin de déterminer les circonstances exactes du décès de la victime", a-t-il affirmé, précisant que, dans l'intérêt de l'enquête, plus aucun autre commentaire ne sera fait.

Selon les informations de La Capitale mercredi, la victime a été retrouvée mortellement blessée par balle. Selon La Dernière Heure, la victime est un ancien avocat.