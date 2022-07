Accord "inédit" entre la Défense et l'industrie pour offrir du travail aux jeunes: "Nous recherchons de toute urgence des personnes"

Un accord plutôt inhabituel a été signé entre la Défense et le monde de l'entreprise. L'objectif est de faire baisser le taux de chômage en offrant du travail aux jeunes qui manquent de diplômes ou d'expérience. Ils seraient environ 300.000 aujourd'hui en Belgique. L'idée est donc les former puis de les engager au sein de l'armée et dans certaines entreprises.

Le ministère de la Défense et de grandes organisations sectorielles de l'économie belge ont signé ce jeudi un accord de coopération inédit visant à offrir du travail à davantage de jeunes et à ainsi faire baisser le taux de chômage chez les jeunes.

Baptisé "Reboot4You", cet accord de coopération est à la fois "inédit" et "historique", a affirmé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), lors de la signature en son cabinet à Bruxelles.

L'armée veut recruter 10.000 personnes

Quelque 300.000 jeunes n'ont actuellement ni travail, ni éducation, ni expérience, ce qui les situe dans la catégorie des NEET (Not in Employment, Education or Training) alors que la Défense et les entreprises recherchent du personnel, a-t-elle souligné. Son ministère veut, à lui seul, recruter 10.000 personnes (militaires et civils) durant la législature en cours. "C'est donc un vivier potentiellement énorme de talents qui est souvent oublié", a déclaré Mme Dedonder.

Une première expérience professionnelle et une formation mutuellement reconnue

La Défense et l'industrie veulent, par le biais de cet accord de coopération, donner aux jeunes une première expérience professionnelle et leur permettre de suivre une formation mutuellement reconnue afin de faciliter leur insertion professionnelle. Le ministère de la Défense recherchera les jeunes en faisant appel à des organisations locales, fournira l'encadrement et initiera les jeunes à la vie militaire. Après cela, ils pourront soit s'engager dans une "carrière classique" à la Défense, soit au sein des entreprises partenaires.

L'objectif est d'offrir aux jeunes "les bases et les compétences nécessaires pour démarrer ou poursuivre leur carrière", selon la ministre. "Parallèlement, nos recrues classiques pourront également bénéficier de la formation de nos partenaires issus du monde de l'entreprise", a-t-elle expliqué.

Plusieurs secteurs partenaires

Plusieurs secteurs sont concernés par l'accord de coopération, comme la construction, la restauration, le travail temporaire, la restauration et la mobilité. L'un des partenaires est Constructiv, une organisation sectorielle de la construction. "Nous recherchons de toute urgence des personnes. Il y a 20.000 postes vacants", a déclaré jeudi le président de Constructiv, Gianni De Vlaminck. "Nous voulons offrir aux jeunes la possibilité de recevoir une formation et de les recevoir s'ils ne voient pas d'avenir au ministère de la Défense", a-t-il ajouté.

Le roi Philippe a reçu ce jeudi matin lors d'une réunion de travail la ministre de la Défense et les représentants des secteurs concernés afin d'échanger sur la situation des jeunes chômeurs et sur le projet Reboot4You. "Le roi attache une grande importance à ce problème et est curieux de voir les résultats", a déclaré Mme Dedonder.