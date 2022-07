L'acteur James Caan, star du "Parrain" et de "Misery", est mort à 82 ans (manageur)

L'acteur américain James Caan, vedette des films "Le Parrain" et "Misery", est mort à l'âge de 82 ans, ont annoncé sa famille et son manageur jeudi.

"C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy le soir du 6 juillet", a déclaré sa famille dans un tweet posté sur le compte de Caan. Son manageur, Matt DelPiano, a confirmé la nouvelle à l'AFP.

Né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940, James Caan avait incarné en 1972 Sonny Corleone, le fils aîné de Vito Corleone (Marlon Brando) dans le film mythique de Francis Ford Coppola, "Le Parrain", sur la mafia italo-américaine.

Il avait été nommé aux Oscars pour ce rôle de Sonny Corleone, dont l'assassinat brutal sous une pluie de balles à un poste de péage est devenu l'un des moments les plus marquants du film, qui a célébré cette année ses 50 ans.

Pour l'un de ses autres grands rôles, dans "Misery", adapté du livre de Stephen King, il jouait un écrivain séquestré par une femme diabolique incarnée par Kathy Bates.

"Jimmy était l'un des plus grands. Non seulement il était l'un des meilleurs acteurs que notre secteur ait jamais vus, mais il était drôle, loyal, attentionné et aimé", a déclaré son manageur Matt DelPiano.

Caan avait aussi eu des rôles dans les films "Le Solitaire" et "Rollerball".