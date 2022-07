Une moto en fuite percute un véhicule de police à Bruxelles

(Belga) Un véhicule de police de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles est entré en collision avec une moto à Bruxelles jeudi soir, a confirmé la police à la suite d'une information rapportée par Bruzz. L'accident s'est produit à proximité de la Place Rouppe après que le conducteur de la moto a tenté de fuir. Le suspect est ressorti de l'accident avec des blessures légères.

Le conducteur de la moto a été remarqué par une patrouille sans casque et sans plaque d'immatriculation. La police a voulu l'interroger, mais le suspect a ensuite pris la fuite. "Une poursuite a été lancée par la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, au cours de laquelle le motard est entré en collision avec le véhicule de police. Le conducteur a été légèrement blessé à l'épaule et au bras", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Midi. Les agents n'ont pas été blessés. Le suspect a, lui, été emmené à l'hôpital pour y être soigné et sera interrogé par la suite. (Belga)