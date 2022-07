A cause de la situation en Ukraine, le prix du pellet ne cesse de grimper: "Il faut commander maintenant pour préparer l'hiver !"

Depuis plusieurs semaines, le prix du pellet ne cesse de grimper. En un an, il a carrément doublé de prix et il faut désormais compter pratiquement 500 euros pour une palette, le sac (15 kg) dépasse les 7 euros et on se dirige vers les 10 euros pour l’hiver.

Cédric installe des chauffages depuis une quinzaine d'années et il n'a jamais connu un prix aussi élevé du sac de pellets durant l'été. "D'habitude, nous sommes autour de 3,85 €, ici, nous sommes à 7,40 €, ce qui est déjà très cher, donc oui, je suis inquiet".

La situation géopolitique en cause

Par le passé, il y avait un prix hiver (élevé) et un prix été (bas) en raison de la demande qui diminuait durant cette période. Mais pour la première fois, le secteur doit faire face à des hausses constantes même en juillet et août. En cause : l'approvisionnement, qui dépend fortement de la situation géopolitique. L'Ukraine, la Russie et la Biélorussie constituaient 26 % des importations de pellet de l'Union européenne en 2021.

"Il faut commander maintenant", insiste Cédric. "Pour le moment, il y en a encore. Mais quand on voit le planning chez nous par exemple, on a déjà des livraisons de prévu jusque fin août."

Au vu du prix de l'énergie qui explose, Cédric installe chaque jour deux à trois poêles à pellet chez des clients, autant qu'en période d'hiver. Il est donc vivement conseillé de préparer l'hiver, et de déjà faire vos commandes.

