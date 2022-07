Attaque par balle contre l'ex-Premier ministre japonais: Charles Michel "choqué et attristé par l'attaque lâche" contre Shinzo Abe

Le président du Conseil européen Charles Michel s'est dit vendredi "choqué et attristé par l'attaque lâche" contre l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, qu'il a décrit comme un "véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques".

"L'UE est aux côtés du peuple du Japon et (du Premier ministre) Fumio Kishida en ces temps difficiles. Mes profondes sympathies à sa famille", a écrit M. Michel sur Twitter. "Cher Shinzo Abe, restez fort ! Nos pensées et nos prières vont à votre famille et au peuple japonais", a de con côté tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, publiant une photo la représentant devant les drapeaux européen et japonais.

Des coups de feu ont été tirés vendredi sur Shinzo Abe lors d'un rassemblement électoral à Nara (ouest), et l'ex-Premier ministre japonais se trouve dans "un état très grave", selon Fumio Kishida.