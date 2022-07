Dix travailleurs intoxiqués dans une usine du parc industriel de Nivelles: ils ont été transportés à l'hôpital

Dix travailleurs ont été intoxiqués par les fumées, lors d'un incendie survenu vendredi matin, dans une usine du parc industriel de Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Le feu s'est déclaré, vendredi matin vers 7h00, dans un conteneur qui se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment de l'usine Cornix, située le long de la rue de la Recherche. Des ouvriers ont eux-mêmes extrait le conteneur avant d'essayer d'éteindre l'incendie, sans y parvenir. Dix personnes ont été intoxiquées et transportées à l'hôpital nivellois. Cinq ambulances et deux équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation (Smur) ont été déployées sur les lieux de l'incident.

Vendredi vers 9h30, les transferts vers l'hôpital étaient toujours en cours. L'origine précise du sinistre reste à déterminer. L'entreprise Cornix est spécialisée dans la fabrication de systèmes de stockage.