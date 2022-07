Jour 2: la Vesdre est toujours en cours de nettoyage un an après les inondations, "à chaque fois qu'on passe, les crasses reviennent"

Un an après les inondations dans la province de Liège, RTL INFO est retourné à la rencontre des habitants des communes touchées. Sébastien De Bock et Ivan Renaux ont suivi le cours de la Vesdre, de Verviers à Liège, en passant par Ensival, Pepinster, Trooz, Chênée... Durant 3 jours et deux nuits, ils ont sillonné à pied la région, donnant la parole aux sinistrés d'hier, dormant même chez eux. Comment s'en sortent-ils aujourd'hui ? Des rencontres pleines d'humanité, d'émotion, d'espoir avec les courageux de la Vesdre.

Poursuite de notre périple le long d'une Vesdre encore marquée par ses crues historiques de l'été 2021. Après un passage à Verviers où nous avons rencontré Chantal qui rouvre actuellement son salon de coiffure, nous prenons la direction de Trooz. Sur la route, on constate qu'il n'y a pas que les maisons qui doivent être rénovées, mais également les berges de la Vesdre. Voire la Vesdre elle-même.





Nous croisons par hasard Rémy et d'autres personnes qui, sur leur pelleteuse et leur tracteur, travaillent depuis plus de 4 mois pour déblayer la rivière et ses abords. Car sur plusieurs dizaines de kilomètres, on en parle peu, mais il y a d'innombrables débris qui encombrent le cours d'eau, notamment des troncs et de grosses souches d'arbre que nous avons aperçus à plusieurs reprises. Et si un jour les eaux remontent, ces débris pourraient repartir avec l'eau. Pour éviter des accidents, il faut donc tout retirer.

"La Vesdre est plus propre qu'avant, mais elle est toujours très sale. Et il n'y a pas que du bois", nous confie Remy. "Il y a beaucoup de métaux, de plastiques et autres. On doit tout trier", pour que les déchets partent dans des bennes de tracteurs distinctes. Une tâche fastidieuse: "à chaque fois qu'on repasse, qu'on nettoie, l'eau a gratté dans un petit coin où on n'est pas allé, et les crasses reviennent. Pour moi, il faudra quelques années avant que ce soit vraiment propre", nous confie-t-il, gardant le sourire. Et l'opération est délicate, technique, car les puissants engins de chantier sont littéralement dans la Vesdre, comme vous pouvez le voir :