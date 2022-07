"Moins cher", "plus propre", "disponible partout": pourquoi les Belges optent de plus en plus pour les voyages en bus

De nombreux Belges optent pour le bus pour partir en vacances notamment pour voyager en Europe. C’est surtout les prix avantageux de ces trajets qui attirent les Belges. Mais pas que.

1 Un moyen de transport de plus en plus connu

Pour ce week-end de départ en vacances, des centaines de personnes épaississent les files devant les bus à destination de l’Europe. "C’est full !", affirme Saif, steward et accompagnateur pour une compagnie de cars. "Ca a pris du rythme maintenant, il y a beaucoup de gens qui voyagent comme ça."

2 Une économie remarquable

Ce qui motive d’abord les voyageurs, c’est le prix attractif des billets de bus. "C'est beaucoup moins cher", affirment les voyageurs interrogés au micro RTL INFO. "Ca vaut vraiment la peine pour le prix", confirme Saif le steward. "Aujourd'hui, on prend le bus pour rien du tout."

Pour faire par exemple Bruxelles-Paris en 4, on trouve des billets entre 29 et 69€. Imbattable face au prix des carburants.

3 Des frais en moins

Si les trajets en bus ont la côte, c’est aussi grâce à l’augmentation des prix des carburants. Charles Billard est porte-parole pour Flixbus Benelux, il explique: "Le premier facteur c’est la hausse du prix des carburants qui affecte tout le monde, le bus est plus économique pour voyager, à cela vient s’ajouter l’inflation qui a le même effet : les gens ont moins de pouvoir d’achat."

4 Des conditions optimisées

Finie l’image du trajet inconfortable à attendre impatiemment les dernières minutes. Aujourd’hui, les bus sont généralement équipés de Wifi et sont plus souples en termes de conditions de voyages. "Je ne sais pas si c’est parce que les gens ont moins d’argent, je pense que les gens ont surtout compris qu’en bus c’est plus facile", note un vacancier. Ce succès serait également dû à l’accessibilité: "C’est très propre, c’est disponible partout".