Test PefectDraft Pro: le dernier appareil qu'on imaginait "connecté" était une pompe à bière "belge", et pourtant…

La célèbre (et l'unique...) pompe à bière domestique, avec ces petits fûts de 6 litres, est de retour en pleine forme. Au menu des nouveautés: des performances accrues, un prix plus élevé (385€) et une connexion au réseau. Elle parait obsolète, elle ne l'est qu'en partie. Explications.

La PerfectDraft Pro est une version haut de gamme de la célèbre pompe à bières domestique apparue en Belgique dans les années 2000. Fruit d'une collaboration entre AB InBev, le géant "belge" de la bière devenu multinationale tentaculaire, et Philips, fabricant néerlandais d'appareils en tout genre, la PerfectDraft vous permet de servir des bières à la pression chez vous, et non en traditionnelles bouteilles ou cannettes.

J'ai des souvenirs de premier modèle de la PerfectDraft, dans la première moitié des années 2000. Une pompe pas très performante, des fûts assez chers et lents à refroidir, des bières difficiles à servir correctement, pleines de mousse. 20 ans plus tard, est-ce que ça a changé ? Et qu'apporte la mention "Pro" ? Je me suis dévoué pour un test durant deux semaines, à l'aide d'un fût de Triple Karmeliet.

Quoi de neuf en 2022 ? Elle est connectée !

Le plus amusant dans cette nouvelle pompe, c'est qu'elle est connectée. Comme bien d'autres objets de la vie (plus ou moins) quotidienne, la PerfectDraft Pro cède aux sirènes du digital. Une fois installée, cette pompe à bière domestique, via l'application du même nom, peut être connectée à votre réseau Wi-Fi. Et toujours via cette application, vous pourrez alors, même loin de chez vous, contrôler la PerfectDraft Pro à distance. Vous pourrez:

Connaître la température et le niveau du fût de bière inséré (c'est également affiché sur la machine elle-même)

et le du fût de bière inséré (c'est également affiché sur la machine elle-même) Connaitre la durée de vie restante du fût (c'est environ 1 mois une fois qu'il est "percé")

restante du fût (c'est environ 1 mois une fois qu'il est "percé") Apprendre (après l'avoir renseigné) que la Triple Karmeliet se déguste idéalement à 6° , tandis que d'autres bières préfèrent d'autres températures

, tandis que d'autres bières préfèrent d'autres températures Modifier cette température à distance (par exemple, si vous avez mis le fut en veille durant la semaine sur 12°, vous pouvez le mettre sur 6° le matin)

Alors, gros gadget inutile ou vraie innovation, cette connexion ? Comme souvent, la réponse est au milieu. C'est intéressant de connaître facilement la meilleure température pour telle ou telle bière afin de l'adapter, et pourquoi pas à distance. C'est pratique de savoir s'il faut bientôt commander des nouveaux fûts en consultant le niveau du fût depuis le bureau, par exemple. Enfin, pour la durée de vie, c'est également simple à trouver via l'application. Cependant, la plupart de ces actions (à part la durée de vie) peuvent être faites sur la machine, et on peut se renseigner sur la température idéale d'une bière par d'autres moyens. Donc la connexion de la machine à une application faisant office de guide et de télécommande, est un petit plus appréciable.







D'autres (gros) avantages…

Un petit plus qui ne représente pas l'entièreté du surplus financier (385€ au lieu 270€ pour la PerfectDraft basique). En effet, la Pro est globalement plus performante que sa petite sœur, notamment grâce à un système de refroidissement plus rapide. Lors de mon test, j'ai éteint la pompe de lundi à vendredi: la température du fût déjà un peu entamé est passée d'ambiante (environ 20°) à idéale (6°, donc) en 6 heures seulement. PerfecDraft est plus prudent et évoque 12 heures pour passer de la température ambiante à la température idéale (deux données assez variables, vous l'avez compris). Il faut donc continuer à prévoir le coup si vous éteignez la PerfectDraft quand vous n'avez pas l'intention de boire de la bière ; mais c'est nettement plus rapide et confortable que dans mes souvenirs de la première génération, où l'on plaçait les fûts dans le congélateur pour être sûr qu'ils soient assez froids, et que la bière ne mousse pas de trop.

En parlant de mousse, la Pro se distingue par une bonne gestion de la pression, baptisée Smart Pour. Ça évite le surplus de mousse, mais il faut tenir à l'œil le niveau de cette mousse pour qu'il soit à votre goût (en Belgique, on aime les bières avec un beau col, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde).

Notez cependant que cette performance en hausse engendre un supplément en taille de 5 bons centimètres dans tous les sens par rapport au modèle standard : 44.5cm de hauteur, 29.4cm de largeur, 40.1cm de profondeur. Dans une petite cuisine comme la mienne, c'est très encombrant.

Des fûts plus diversifiés, mais moins accessibles…

La dernière nouveauté à mes yeux, mais elle n'est pas liée à la Perfect Draft Pro : la variété des bières disponibles a largement évolué. Quand j'ai utilisé le premier modèle, il existait principalement de la Jupiler et de la Hoegaarden. Mais la machine a fait le tour du monde, et on trouve désormais plus de 50 fûts différents, des bières de Belgique et d'ailleurs dans le monde. Ces fûts sont toujours des produits exclusivement dédiés à la PerfectDraft, et il n'est pas évident de les trouver dans le commerce (c'était le cas lors du lancement dans les années 2000, mais ils ont disparu des rayons de grandes surfaces). Tout semble passer exclusivement par le site saveur-biere.be, lié à PerfectDraft, qui prévoit la livraison et la récupération des consignes (valeur 5€) via des points relais DPD (vous recevrez une étiquette avec la commande de fûts et elle servira au retour, créditant votre cagnotte de 5€ pour de futurs achats sur le site). On peut théoriquement acheter ces fûts directement via l'application, mais le service n'est pas encore opérationnel en Belgique visiblement :

Quant à la saveur de la bière, c'est une histoire plus subjective. J'ai comparé une Triple Karmeliet à la bouteille avec un verre de PerfectDraft, et il y a des différences. Comme souvent, le fût amène une "fraîcheur" supplémentaire qui n'est pas liée à la température de la bière, et qui est très agréable. On a l'impression d'être dans un bar spécialisé. Cependant, la bouteille semble conserver davantage de pression si on déguste la bière directement après l'ouverture, elle paraît plus pétillante que sa version en petit fût.