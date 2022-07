Le Festival LaSemo attend quelque 30.000 personnes sous le soleil du parc d'Enghien

(Belga) Le festival durable LaSemo, 13e du nom en 2022, a ouvert ses portes vendredi et, déjà, quelque 6.000 festivaliers sont arrivés sur le site de l'événement qui se déclinera sur trois jours, jusqu'au 10 juillet. Les organisateurs se montraient très enthousiastes dès la première journée de l'événement qui se déroule dans le parc d'Enghien.

"Nous avons déjà enregistré quelque 6.000 festivaliers sur le site vendredi, les premiers campeurs étant déjà arrivés jeudi", a expliqué Samuel Chappel, directeur de LaSemo. "Nous pouvons viser les 30.000 personnes et les 2.000 campeurs sur les trois journées du festival. Nous étions 28.500 en 2021 et nos préventes de 2022 sont en hausse." Le festival d'Enghien s'était adapté aux conditions sanitaires en 2020 et en 2021. "Tout se passe bien et de façon très sereine", a encore souligné Samuel Chappel. "Tous les publics sont concernés par notre programmation. Je pense, entre autres, que les familles seront très présentes au concert d'Henry Dès. Nous attendons aussi beaucoup de monde au concert de Ben Mazué, Victoire de la Musique des concerts de l'année." L'affiche musicale de LaSemo annonce aussi les concerts, entre autres, de Girls in Hawaii, Calypso Rose, Les Déménageurs, Tim Dup, Cédric Gervy, Alice Francis, What The Funk, Cédric Gervy, Chico Trujillo. Le festival LaSemo ouvrira son programme des 9 et 10 juillet à 10h30. (Belga)