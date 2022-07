Trafic dense en vue ce samedi sur la route des vacances

(Belga) Ce samedi marque la première grande vague de départs vers les destinations de vacances, alors que coïncident le début des congés du bâtiment et les vacances scolaires. La journée est classée rouge sur les routes européennes, selon les prévisions des organismes de mobilité Touring et VAB.

En Belgique, des embouteillages sont encore attendu sur la E40 Bruxelles-Ostende en direction du littoral, dont le bon air attire les Belges en cette période estivale. Ailleurs, l'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg et la E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes seront également chargées. En France, la journée sera même noire dans la vallée du Rhône, en raison de gros embouteillages en direction du sud, notamment sur l'A7 Lyon-Orange-Marseille et l'A9 Orange-Narbonne dès l'aube et jusqu'en soirée, souligne Touring. Le reste de la France, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et l'Espagne se pareront de rouge. Sauf dans le sens des retours: la circulation sera un peu moins dense en France et en Espagne. La journée de dimanche sera plus paisible dans le sens des départs. (Belga)