La NASA condamne la propagande anti-ukrainienne des trois cosmonautes russes sur l'ISS

La NASA a condamné violemment l'agence spatiale russe après que trois cosmonautes ont affiché une propagande anti-ukrainienne à bord de la Station spatiale internationale, relate le Daily Mail.

Le trio a été vu tenant des drapeaux de la République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk - deux régions séparatistes soutenues par la Russie dans l'est de l'Ukraine qui ne sont reconnues comme des États indépendants que par Moscou et la Syrie.

Ils ont également déclaré que la prise de la région était "un jour de libération à célébrer à la fois sur Terre et dans l'espace".

En réponse à ces images, postées par la société spatiale russe Roscosmos, la NASA a déclaré qu'elle "condamne fermement l'utilisation par la Russie de la Station spatiale internationale à des fins politiques pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine".

Jackie McGuinness, porte-parole de la NASA, a ajouté que cette attitude était "fondamentalement incompatible avec la fonction première de la station, qui consiste, pour les 15 pays participants, à faire progresser la science et à développer la technologie à des fins pacifiques".

Il s'agissait d'une réprimande rare car la Russie est le principal partenaire de l'agence spatiale américaine sur la station spatiale. La tension monte entre les États-Unis et la Russie depuis que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en février dernier.

La guerre des mots s'est même étendue au secteur spatial, Roscosmos ayant signalé son intention de se retirer du projet de station spatiale internationale en réponse aux sanctions occidentales imposées au Kremlin.

En avril, le chef de Roscosmos, Dmitry Rogozin, a déclaré à la télévision publique russe que Moscou ne coopérerait plus avec ses partenaires internationaux à bord de la Station spatiale internationale, confirmant ainsi que la décision de se retirer avait déjà été prise.

La Russie a également plaisanté sur la possibilité de faire échouer un astronaute américain dans l'espace.

Cependant, c'est la première fois que la NASA dénonce ouvertement les actions de Moscou et de Roscosmos dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine.

Les images partagées par Roscosmos le 4 juillet montrent Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov tenant les deux drapeaux de la République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk.

D'après Google Translate, la légende du post disait : "Jour de la libération de la République populaire de Louhansk. Nous le célébrons à la fois sur Terre et dans l'espace".

Cette journée fait suite à la prise de Lysychansk, la dernière grande ville tenue par l'Ukraine à Louhansk, le 3 juillet.

Lorsque les trois cosmonautes sont arrivés pour la première fois sur la Station spatiale internationale en mars, on avait pensé qu'ils manifestaient leur soutien à l'Ukraine parce qu'ils portaient des combinaisons jaune vif et des couleurs bleues.

Beaucoup ont interprété cela comme une déclaration politique de soutien à l'Ukraine, dont le drapeau contient du jaune vif et du bleu, mais Roscosmos a affirmé que les combinaisons représentaient les couleurs de l'université fréquentée par les trois cosmonautes.

Au début de l'année, Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour les opérations spatiales, a déclaré que, malgré la guerre et les tensions croissantes entre Moscou et l'Occident, la NASA et ses homologues russes "discutent toujours ensemble. Nous nous entraînons toujours ensemble. Nous travaillons toujours ensemble. Évidemment, nous comprenons la situation mondiale et où elle se trouve, mais en tant qu'équipe conjointe, ces équipes opèrent ensemble."

Elle a ajouté : "Il est évident que nous devons continuer à surveiller la situation. Nous avons déjà opéré dans ce genre de situation auparavant et les deux parties ont toujours agi de manière très professionnelle et ont compris l'importance de cette mission fantastique et de la poursuite des relations pacifiques entre les deux pays dans l'espace".