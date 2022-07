Manneken pis reçoit son 1.095ème costume, celui des Rolling Stones: "Il est le plus Rock 'n' roll de tous"

Le Manneken pis a reçu ce samedi un nouveau costume : celui des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique arrive ce samedi soir à Bruxelles pour un concert prévu lundi. Un événement que les fans attendent impatiemment.

C’est une cérémonie hors du temps qui s’est déroulée ce samedi matin à Bruxelles. Une fanfare, une confrérie, celle de l’ordre des Amis de Manneken pis, les autorités de la ville… Tous étaient présents pour l’inauguration du 1.095ème costume du Ketje de Bruxelles.

"Dag Ketje", crie la foule rassemblée devant l’emblématique statue de Bruxelles. Comprenez "Bonjour petit garçon" en français. Manneken pis est devenu le nouveau membre des Rolling stones. La légende continue et la fanfare se "rocknrollise".

"Je pense qu’il est le plus Rock 'n' roll de tous. Il [Manneken pis] est plus vieux que les Rolling Stones, il est plus petit mais il est plus vieux. C’est pour ça que les Rolling Stones aiment et adorent Manneken pis", glisse Pascal Van De Velde, promoteur des Rolling Stones en Belgique.

Les Rolling stones ont donc offert ce petit costume. Et aujourd’hui, devant le plus célèbre des Bruxellois, tout le monde est fan du plus grand groupe de rock au monde. "C’est un grand honneur que les Rolling Stones font à Manneken pis et à Bruxelles d’offrir un costume", souligne Benoit Hellings, premier échevin de Bruxelles-ville (Ecolo).

"Comment voulez-vous qu’un Manneken comme ça ne soit pas rock and roll ? Il pisse sur tout le monde, lui. Quand je peux pisser, quelle satisfaction, n’est-ce pas ?", plaisante Marc Guébel, président de l’ordre des Amis de Manneken pis.

"Manneken pis se devait de fêter les 60 ans de cette belle carrière de ce groupe mythique", note une fan présente lors de l’inauguration du 1.095ème costume de Manneken pis.

"Il est toujours beau, il est toujours sexy d’ailleurs. Mais je préfère Mick Jagger", avoue de son côté Ria Michiels, du fan club des Rolling stones en Belgique.

"On espère bien qu’à un moment donné, ils viendront prendre une photo devant le Manneken pis", confie un fan. "Je suis persuadé que Mick Jagger va passer. Pour que tous les téléspectateurs soient au courant, il est en casquette, jacket et il longe les murs. Mais si vous restez là, je pense qu’en fin d’après-midi, on pourra le voir", affirme Claude Rémy, un fan des Rolling Stones.

Demain après-midi peut-être ? Les Rolling stones arrivent ce samedi soir à Bruxelles, en concert lundi au stade roi Baudoin pour leurs 60 ans de carrière.