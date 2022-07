Les maisons de repos bientôt impayables pour une partie des seniors?

Les places en maison de repos sont de plus en plus chères. En moyenne, les prix ont augmenté entre 120 et 180 euros par mois. Le prix moyen est compris désormais entre 1.600 et 1.800 euros par mois. L'occupation d'une chambre en maison de repos s'apparente de plus en plus à du luxe.



L'explication de cette augmentation "est malheureusement très simple", selon Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos. "On a une inflation extrêmement forte depuis un peu moins d'un an. Les prix des maisons de repos, inévitablement, sont amenés à suivre l'indexation. Les frais d'exploitation augmentent considérablement, les frais d'énergie, les frais de nourriture et plus particulièrement les frais de personnel."



Le taux d'occupation des maisons de repos a baissé depuis la crise sanitaire. "On a encore des lits vides et cela a un impact sur les frais d'exploitation et la stabilité de l'établissement. Mais les maisons de repos n'augmentent pas volontiers leurs prix, bien au contraire, car elles ont intérêt à avoir de nouveaux résidents."



Vincent Frédéricq précise que l'impact essentiel, c'est l'évolution de l'index. "Tout ce qu'on espère, c'est que l'inflation va se calmer."