En pleine vague de Covid, Macao ferme ses casinos et commerces non essentiels

Macao, confrontée à son pire épisode depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi la fermeture pendant une semaine de ses casinos et commerces non essentiels.

A compter de lundi, cette ancienne colonie portugaise entrera en "management statique" pour une semaine et les résidents devront rester chez eux, a déclaré un haut responsable de la ville, Andre Cheong, lors d'une conférence de presse. Les contrevenants risquent jusqu'à deux ans de prison.

Certains services publics et commerces tels que les supermarchés et les pharmacies pourront rester ouverts, mais les casinos - qui représentent habituellement quelque 80% des recettes publiques - devront fermer leurs portes.

Macao, qui compte 600.000 habitants, est le seul endroit en Chine où les casinos sont autorisés.

Macao a signalé samedi 71 nouveaux cas de Covid, ce qui porte le total des infections à 1.374 depuis le début de la dernière vague le 18 juin. Ce chiffre est très faible par rapport à d'autres régions du monde, mais la ville suit la politique stricte de zéro Covid de la Chine continentale.

Le mois dernier, Macao a fermé la plupart de ses commerces, des bars aux cinémas, pour se conformer à cette stratégie qui vise à éradiquer le virus par des fermetures, des contrôles stricts aux frontières et des tests de masse.

Les autorités ont précisé samedi que les employeurs n'étaient pas tenus de payer leurs salariés pendant la fermeture liée au Covid.

Macao abrite une grande industrie des casinos, plus importante encore que celle de Las Vegas aux Etats-Unis. Ils représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la ville et emploie près d'un cinquième de la population.

Malgré des politiques sanitaires strictes, les casinos avaient réussi à rester ouverts après une fermeture initiale de 15 jours au début de la pandémie.

Mais la semaine dernière, les autorités ont fermé l'un des casinos les plus célèbres de Macao, le Grand Lisboa, et enfermé plus de 500 personnes à l'intérieur après avoir découvert 13 infections liées à ce lieu.

Macao a vu ses recettes touristiques anéanties par les mesures sévères imposées pour lutter contre la propagation du Covid-19.

La campagne anticorruption du président chinois Xi Jinping a également entraîné une surveillance accrue des joueurs dépensiers et des fonctionnaires corrompus qui pourraient se rendre à Macao pour blanchir de l'argent.