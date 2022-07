Gros week-end de départs en vacances sur les routes, les stations-services prises d'assaut: quel est l'article le plus vendu?

C'est ce samedi que débute la première grande vague de départ en vacances. La journée était classée rouge sur les routes vers le sud de l'Europe. Un rendez-vous important pour les gestionnaires de stations-services. Reportage dans les coulisses de l'une des aires de repos du sud du pays.

Ce samedi, environ 2.500 clients sont passés par une station-service située à Wanlin, dans l’entité d’Houyet. Pour les commerçants, ces départs en vacances représentent énormément en termes de ventes. "Le premier gros arrêt, ça se passe chez nous. On vend beaucoup plus que d’habitude, forcément. On peut tabler sur du fois 5 facile. Au niveau du carburant, c’est même du fois 2 donc il y a pas mal de passages", confirme Rachid Ben El Mostapha, responsable de la station-service.

Parmi les clients, on compte des Belges ou des Français qui partent en vacances. "On prend un petit sandwich, une petite boisson et puis après, on reprend la route", lance un conducteur en route pour les vacances. "Il faut aller aux toilettes, prendre un café, fumer une cigarette", dit un autre. "Pour se rafraichir un peu, bouger un peu pour se dégourdir les jambes", indique une troisième.

Mais il y a aussi énormément de Néerlandais. "On va vers l’Italie", "petite pause et aller aux toilettes", informent ces vacanciers croisés sur l’aire de repos de Wanlin.

1.500 à 2.000 passages aux toilettes

Ces clients prennent donc quelques minutes pour une pause. L'article le plus vendu sur une journée comme ce samedi... "C’est l’eau, incontestablement. Aussi bien petites, moyennes que grandes… Les bouteilles d’eau, ça part énormément. Et avec ces fortes chaleurs, je pense que l’eau est vraiment à la première place", pointe le responsable de la station-service.

Pour accueillir tous ces clients, les effectifs ont été doublés aujourd'hui. Une dizaine de travailleurs se chargent du remplissage des rayons, de la préparation des sandwichs mais surtout, du nettoyage des sanitaires. Le poste le plus important, mais qui prend du temps. "Il faut compter dans les bons jours 1.500 à 2.000 passages aux toilettes. Ça demande de l’entretien forcément, donc on prévoit une équipe pour ça", poursuit Rachid Ben El Mostapha.

C'est donc le premier gros week-end d'activité dans cette station-service. La journée de ce dimanche sera déjà plus calme qu'aujourd'hui.