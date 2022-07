Se déplacer comme Spiderman, manger comme Ant-Man: Disneyland Paris inaugure un espace dédié aux héros Marvel

En France, le parc d'attraction Disneyland Paris a inauguré son nouvel espace dédié aux supers héros. De nouvelles attractions et un nouvel univers pour convaincre un nouveau public. A quelques jours de l'arrivée du public, comment le personnel prépare-t-il cette inauguration?

Que diriez-vous de vous mettre dans la peau d'un super-héros et d'aider Spiderman dans ses missions ? Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'attraction dédiée à l'univers Marvel. Une expériences immersive pour tous les fans des Avengers. Nicolas fait partie des employés chargés d'aiguiller les visiteurs. Pour comprendre cet univers, le jeune homme a suivi une formation d'une semaine. Comme lui, ils sont plus de 450 à donner vie à cette dimension parallèle. Leur mission: être prêt pour l'ouverture au public le 20 juillet.

Au total, on compte deux attractions, des restaurants. "Il faut 4 ans pour développer un nouveau monde. La première partie est le concept, la deuxième est le design et après, on passe à la production", explique Beth Clapperton, dorectrice création.

L'expérience est aussi culinaire. Le restaurant est conçu comme un laboratoire scientifique à l'image d'Antmann, l'homme fourmi capable d'élargir ou rétrécir tout type d'objet. "Ici, on a l'oreo géant, à base de chocolat blanc", explique Marine, membre du personnel du restaurant. D'ici quelques jours, elle devra préparer ses plats à tous les fans des Marvel. "On est vraiment excité parce qu'on attend ça avec impatience", lâche-t-elle. Ce nouvel espace fait partie d'un plan de développement de deux milliards d'euros.