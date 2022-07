Arabie saoudite: Biden veut un partenariat qui respecte les valeurs fondamentales

(Belga) Joe Biden, qui va la semaine prochaine en Arabie saoudite, aura pour "objectif de renforcer un partenariat stratégique qui soit basé sur des intérêts et des responsabilités mutuelles, tout en respectant les valeurs américaines fondamentales", écrit-il dans une tribune publiée samedi par le Washington Post.

"Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ma décision d'aller en Arabie Saoudite. Mes vues sur les droits humains sont claires et durables, et les libertés fondamentales sont toujours au programme quand je voyage, et elles le seront pendant ce déplacement", assure le président américain qui, avant son élection, avait promis de faire de la monarchie pétrolière un "paria" à cause de l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi.