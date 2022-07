600 interventions de la Croix-Rouge durant les 2 premiers jours des Ardentes: des cas suspects de piqûres sauvages... non-avérés

A Liège, la Croix-Rouge est intervenue plus de 600 fois durant les deux premiers jours du festival Les Ardentes, jeudi et vendredi. 20 cas possibles de piqûres à la seringue ont été signalés et finalement non-avérés.

Les équipes de la Croix-Rouge ont été sollicitées principalement pour des festivaliers victimes de malaises ou victimes de la chaleur et de la déshydratation. Aucun incident grave n'est à déplorer. Pris dans un mouvement de foule Environ 150 personnes ont été évacuées de la fosse de la scène principale du festival vendredi en début de soirée. Selon plusieurs spectateurs présents lors du concert, le rappeur français PLK, qui se produisait sur la scène principale, s'est arrêté à deux reprises pour que les secours puissent aider des festivaliers, pris dans un mouvement de foule, à sortir de la fosse. Une quinzaine d'entre eux ont été évacués vers le poste médical avancé du festival pour "des pathologies bénignes", a précisé le responsable Cédric Milquet. Samedi après-midi, lors du concert de Zola, plusieurs dizaines de festivaliers ont à nouveau été accompagnés par la Croix-Rouge pour quitter la fosse face à la deuxième scène en raison d'un mouvement de foule. Suspicion d'une vingtaine de piqûres sauvages D'après le responsable de la Croix-Rouge sur le festival, une vingtaine de piqûres sauvages à la seringue étaient également suspectées. Mais, d'après la police de Liège, aucun cas n'est avéré. Aucune plainte n'a été déposée. Les suspicions de cas n'étaient probablement qu'une hypothèse liée à certains hématomes ou certaines griffures relevés par les secouristes. Après analyse de ces blessures légères à l'hôpital, il n'y avait toujours aucun signe de piqûre sauvage. Le festival se termine ce dimanche avec notamment encore à l'affiche Stromae et Orelsan. Au total, 80 volontaires, cinq ambulances et quatre véhicules tout-terrain de la Croix-Rouge sont présents chaque jour sur Les Ardentes.