M. Biden candidat probable à un second mandat, selon Kamala Harris

(Belga) Le président américain Joe Biden est prêt à se représenter pour un second mandat lors de l'élection prévue fin 2024, a annoncé dimanche sa vice-présidente, Kamala Harris.

Le tout Washington spécule depuis des mois sur une éventuelle candidature de l'actuel locataire démocrate de la Maison Blanche, en poste depuis janvier 2021 après l'épisode de la tentative de prise de pouvoir par les partisans de l'ancien président républicain Donald Trump. M. Biden sera alors âgé de 81 ans. "Il a l'intention de se présenter aux élections (présidentielle de novembre 2024) et s'il le fait, j'ai l'intention de me présenter avec lui", a déclaré Mme Harris lors d'une interview à la chaîne de télévision CBS. M. Biden a vaincu en novembre 2020 le républicain - parfois présenté sans l'étiquette du "Grand Old Party" (GOP) - Donald Trump, qui tente de consolider son emprise sur le parti en soutenant, lors de primaires, les candidats qui lui sont favorables face à ceux de la droite républicaine plus modérée, avec un succès pour l'instant mitigé. M. Trump est allé samedi soutenir à Anchorage (Alaska) la candidate Kelly Tshibaka, qui souhaite détrôner Lisa Murkowski, l'une des rares sénatrices républicaines à avoir voté en faveur de la destitution du président en janvier 2021, à la suite de l'assaut du Capitole. "Nous allons reconquérir la Maison Blanche", a affimé samedi l'ex-président. (Belga)