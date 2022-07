Vous prenez un vol Ryanair le 23 ou 24 juillet prochain ? Il est possible qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion...

Les pilotes de la compagnie Ryanair en Belgique et en France mèneront une nouvelle action de grève les samedi 23 et dimanche 24 juillet, a confirmé lundi Didier Lebbe, de la CNE. Ils se sentent "méprisés" et attendent toujours une revalorisation salariale, a expliqué le syndicaliste.

Les raisons de la nouvelle action sont identiques à celles qui avaient conduit au mouvement mené fin juin. "Les pilotes ont accepté de lâcher 20% de leur salaire pendant la crise, ils attendent désormais de les récupérer. La crise est finie, l'activité est même plus importante qu'avant", rappelle M. Lebbe. La situation s'est encore dégradée au sein de la compagnie irlandaise, selon lui.

La direction ne cède pas

"La direction adopte toujours une attitude arrogante et méprisante. L'indexation qui devait être appliquée en juin ne l'a pas été. Mais ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres", détaille le syndicaliste.

Ce dernier déplore par ailleurs les propos tenus lundi par le CEO dans les colonnes d'un quotidien irlandais. Lors d'une interview, Michael O'Leary a ainsi affirmé que seul 25 vols avaient été annulés depuis le début de l'été alors que le total est de plusieurs centaines, fustige Didier Lebbe.

Et les conséquences ?

Elles sont difficiles à évaluer car dépendent, comme toujours, de la manière dont la grève est suivie par les pilotes. A titre d'exemple, à l'aéroport de Bruxelles, ça ne concernerait qu'une dizaine de vols. A Charleroi, si la grève est bien suivie, ça peut être nettement plus problématique car l'aéroport est très dépendant de Ryanair.

