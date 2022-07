Usage de faux billets: reconnaissez-vous cet homme?

A la requête du parquet de Hal-Vilvorde, la police nous demande de publier l'avis suivant. Durant les mois d’avril et de mai 2022 à Meise, Londerzeel et Kapelle-op-den-Bos, un individu a effectué et payé des achats avec de la fausse monnaie dans des commerces.

Le suspect entre dans le magasin, déambule et achète un produit. Une fois à la caisse, il compte l’argent qui se trouve dans son portefeuille et tend un billet de 100 euros au commerçant. Il récupère la différence et quitte le commerce.

De temps en temps, le commerçant s’aperçoit qu’il s’agit d’un faux billet. Alors, l’individu quitte le magasin sans achat ou rend la marchandise et la monnaie reçue.

Le suspect est âgé d'environ 30 ans et est de corpulence normale. Il a les cheveux noirs et une barbe. Généralement, il porte une veste foncée à manches blanches, un pantalon foncé, des baskets claires ou rouges et des lunettes de soleil.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.