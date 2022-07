Le centre commercial de Copenhague rouvre ses portes après la fusillade

(Belga) Le centre commercial de Copenhague, dans lequel trois personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées lors d'une fusillade commise au début du mois, a rouvert ses portes lundi.

"Merci pour votre soutien! Nous sommes heureux de vous voir", a publié la galerie marchande Field's sur sa page Facebook. Field's abrite plus de 130 commerces et est l'un des plus grands centres commerciaux du Danemark. Une minute de silence en mémoire des victimes a été respectée à midi et un endroit a été aménagé près de l'entrée principale pour que les visiteurs puissent y déposer des fleurs. Le suspect de la fusillade du 3 juillet, un Danois de 22 ans, a été placé en détention provisoire dans une unité psychiatrique fermée. L'enquête se poursuit.